Im vergangenen Jahr lief der 34-Jährige Pohl noch im Trikot des sächsischen DEL2-Konkurrent Dresdner Eislöwen auf, nun wird er das Team von Cheftrainer Mario Richer verstärken. Die Eispiraten Crimmitschau sind das sechste Team in Deutschland für den in Tschechien geborenen Stürmer. 2004 war Pohl von den Columbus Blue Jackets in der Talenteziehung der nordamerikanischen Profiliga NHL ausgewählt. Über weitere nordamerikanische und europäische Ligen landete er schließlich 2014 in Deutschland.

Nach vier Stationen (Berlin, Ingolstadt, Nürnberg, Wolfsburg) in der DEL folgte im Vorjahr der Wechsel nach Dresden, wo er in seiner ersten DEL2-Saison 26 Treffer und 16 Vorlagen in 43 Spielen ablieferte. In Crimmitschau soll er nun ein wichtiger Leistungsträger im Team von Mario Richter werden. "Ich freue mich sehr, für die Eispiraten Crimmitschau spielen zu können. Gerade nach der langen Sommerpause will ich endlich wieder Eishockey spielen und mit dem Team angreifen", so Pohl in einer Vereinsmitteilung.