Die Lausitzer Füchse sind am Sonntag (20.11.) im Sachsenderby gegen die Eispiraten Crimmitschau als jubelnde Sieger vom Eis gegangen. Die Mannschaft von Petteri Väkiparta setzte sich vor 2.708 Zuschauer mit 4:2 (3:1, 3:2, 4:2) gegen die schwächelnde Konkurrenz durch. Für Crimmitschau war es bereits die sechste Niederlage in Folge, was einen enttäuschenden elften Tabellenrang bedeutet. Im heimischen Sahnpark gingen die Eispiraten sogar noch in Führung, doch dann übernahm Weißwasser die Kontrolle. Der dominierend Spieler des Abends war Roope Mäkitalo, der die Füchse mit drei Assists auf die Siegerstraße brachte.