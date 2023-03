Seit letztem Sommer hatte er zunächst als Assistenztrainer bei den Eispiraten gearbeitet. Gemeinsam mit Co-Trainer Esbjörn Hofverberg erreichte er mit den Westsachsen vergangene Woche den Klassenerhalt in der DEL2. "Wir sind vom Grund her überzeugt von Jussis Arbeit und seiner fachlichen Kompetenz. Im ersten Step hat er mit dem Klassenerhalt der Eispiraten bewiesen, dass er die Chance verdient hat, Cheftrainer zu werden", erklärte Teammanager Ronny Bauer.

Knackstedt spielte fünf Jahre für die Eislöwen, erzielte in 276 Pflichtspielen 118 Tore. "Platz zwei in der ewigen Eislöwen-Topscorerliste – ich glaube das zeigt ganz genau, welchen Stellenwert Jordan für die Eislöwen hat. Ich möchte mich im Namen der Dresdner Eislöwen bei ihm für diese fünf gemeinsamen Jahre bedanken", sagte Geschäftsführer Maik Walsdorf.



Filin bestritt in vier Jahren 207 Spiele für die Dresdner. "Für mich ist der Zeitpunkt gekommen, noch einmal etwas Neues zu probieren. So ein Abschied ist nie leicht, besonders, wenn man einige Jahre für einen Club gespielt hat", erklärte der 26-Jährige.