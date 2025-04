Einigkeit herrschte zwischen Klub und Stadt bereits, dass die Eispiraten die Finanzierung und Umsetzung der Flex-Bande und der LED-Beleuchtung übernehmen, die ab kommender Saison in der DEL2 vorgeschrieben sind. Ebenfalls auf eine fünfjährige Reduzierung der Mietzahlung der Eispiraten an die Stadt habe man sich verständigt. Die von der Kommune geforderten Sicherheiten könne der Verein aber nicht erbringen, begründet dies mit der Umsetzung der Bande und LED-Beleuchtung, mit der man komplett in Vorleistung gehe. Zudem sei dem Verein durch die Kündigung des Nutzungsvertrages im Januar ein erheblicher finanzieller Schaden entstanden. Auf Schadensersatzansprüche zu verzichten, bisher sollen es rund 200.000 Euro sein, dazu sei der Verein im Vorfeld nicht bereit gewesen.

Die Fronten sind also weiter verhärtet, eine Lösung scheint aktuell in weiter Ferne. Am Mittwochabend kommt es zu einem Treffen der Eispiraten mit Sponsoren. Dort soll laut Frieß eine große Entscheidung fallen. "Entweder wird es ein weiteres Entgegenkommen geben oder wir weichen nach Chemnitz aus. Wir betonen aber ausdrücklich, dass wir lieber weiter in Crimmitschau spielen wollen." So oder so müsse bis Ende der Woche eine Entscheidung her. "Wir hoffen alle, dass wir noch zusammenkommen." Unterdessen hat eine für den Erhalt des Kunsteisstadions im Sahnpark als Heimspielstätte der Eispiraten gestartete Online-Petition mittlerweile über 11.600 Unterschriften gesammelt.