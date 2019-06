"Ich war total fassungslos. Das hatte ich nicht erwartet", jubelte Seider im kanadischen Vancouver. "Mein ganzer Körper hat gezittert." Seider ist in der jährlichen Talente-Ziehung damit der sechste deutsche Erstrunden-Pick. Zeitiger ausgewählt wurde bisher nur Ausnahme-Stürmer Leon Draisaitl, der 2014 bereits an dritter Stelle von den Edmonton Oilers gewählt worden war.

Ob Verteidiger Seider, der von 2006 bis 2015 in Erfurt spielte und zuletzt für Meister Adler Mannheim auflief, bereits im kommenden Winter in der NHL aufläuft, ist aber noch unklar. Der gebürtige Pfälzer hatte vor dem NHL-Draft den Wunsch geäußert, noch nicht in diesem Sommer in die stärkste Profiliga der Welt zu wechseln. "Ich denke, ich habe Zeit. Ich muss nichts überstürzen", sagte er. Vermutlich wird der Neuzugang zunächst im Farmteam des elfmaligen Stanley-Cup-Siegers eingesetzt.