Die Dresdner Eislöwen haben am Freitagabend gegen den ESV Kaufbeuren mit 5:1 (3:1,0:0,2:0) gewonnen.



Vor 2.319 Zuschauern starteten die Eislöwen optimal in die Partie und gingen in der 4. Minute durch Mario Lamoureux in Führung. Ein Doppelschlag von Toni Ritter (5.) und Nick Huard (6.) erhöhte den Spielstand auf 3:0. Zwei Minuten vor Pause verkürzte Sami Blomquvist auf 1:3. Es folgte ein torloses zweites Drittel. Im letzten Abschnitt war zunächst Jordan Knackstedt (44.) für die Dresdner erfolgreich, bevor Kevin Lavallée (57.) an seinem 38. Geburtstag zum 5:1-Endstand traf.