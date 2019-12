Die Lausitzer Füchse haben am Sonntagabend ein klares 1:6 (0:5, 1:1, 0:1) bei den Heilbronner Falken kassiert. Dylan Wruck brachte die Gastgeber vor 2.482 Zuschauern in der Kolbenschmidt-Arena bereits nach 59 Sekunden in Führung. Danach schraubten Davis Koch (5.), Yannik Valenti (11.), Alexander Nikiforuk (14.) und erneut Wruck den Spielstand schon im ersten Durchgang auf 5:0. Danach ließen es die Falken etwas ruhiger angehen. Koch traf zum 6:0 (33.), Jordan George gelang etwas Ergebniskosmetik (36.). Im Schlussdrittel machte Valenti noch das 7:1 (45.). In der Tabelle der DEL2 bleibt Weißwasser nach der 16. Saisonniederlag auf dem neunten Platz.