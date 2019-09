Lausitzer-Füchse-Trainer Corey Neilson inmitten seiner Mannschaft. Bildrechte: imago images/Hentschel

Die Lausitzer Füchse haben beim 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) gegen die Kassel Huskies die dritte Saisonniederlage hinnehmen müssen.



Vor 2.321 Zuschauern brachte Philip Kuschel das Team aus Weißwasser in der 5. Minute in Führung. Kassels Lois Spitzner glich noch vor dem Drittelende aus (18.). Im zweiten Durchgang traf Ryon Moser für die Gäste zum 2:1 (29.), Richard Mueller erhöhte drei Minuten später auf 3:1. Das Tor von Jordan George in der 37. Minute ließ noch einmal Hoffnung bei den Füchsen aufkommen. Doch im Schlussdrittel machte Justin Kirsch das 4:2 für die Huskies (50.) und Michael Christ eine halbe Minute noch das 5:2.