Der 27-jährige Garlent war 2021 erstmals nach Europa gewechselt. Er kam von Rapid City Rush (South Dakota/USA) aus der Liga ECHL, einer Unterliga ("Minor League") der berühmten "Major League" im Eishockey, der NHL. Bereits in Rapid City sorgte er gemeinsam mit Quenneville "für Furore", so die Füchse. Garlent sagte zu seinem ersten Jahr in der Oberlausitz: "Ich kann Dirk und der Organisation nicht genug für alles danken, was sie für mich und meine Familie getan haben. Das hat mein erstes Jahr in Europa zu einem großartigen Jahr und Weißwasser letztlich zu einem Ort gemacht, in dem ich mich sehr wohl fühle."