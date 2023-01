Die EXA Icefighters Leipzig werden in der kommenden Spielzeit einen neuen Trainer haben. Wie der Oberligist am Dienstag mitteilte, übernimmt Frank Fischöder ab August die Aufgaben des bisherigen Cheftrainers Sven Gerike. Dieser übt den Posten aktuell noch zusätzlich zu seinen Aufgaben als Sportlicher Leiter und Geschäftsführer aus. Gerike bleibt dem Verein auch in der neuen Saison erhalten, wird sich aber vorrangig um die sportlichen Geschicke des Vereins abseits der Eisfläche kümmern.