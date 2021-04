Jordan Knackstedt Bildrechte: imago images/Sven Ellger

In der laufenden Spielzeit hat der Deutsch-Kanadier die Eislöwen als Kapitän angeführt und in 43 Spielen 23 Tore erzielt sowie 28 Treffer vorbereitet. Er wird in seine vierte Saison in Dresden gehen. Cheftrainer Andreas Brockmann sagt: "Ich bin sehr glücklich, dass Jordan bleibt. Ich wollte ihn unbedingt behalten, weil ich in jeder Hinsicht mit ihm zufrieden bin. Er hat eine tolle Einstellung und auch vom Typen her ist es wichtig, dass er bei uns bleibt. Er wird natürlich auch in der neuen Saison in unserer Mannschaft eine zentrale Rolle spielen.“ Jordan Knackstedt hat in seinen drei Jahren bei den Eislöwen bisher 161 Spiele absolviert, in denen er 72 Tore erzielte und 149 Treffer vorbereitete. Mit 221 Punkten ist er auf Platz fünf der ewigen Dresdner Topscorerliste.