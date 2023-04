Nach drei Jahren trennen sich die Wege von Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau und Stürmer Mathieu Lemay. Wie der sächsische Verein mitteilte, will sich der Kanadier einer neuen Herausforderung stellen.

Mathieu Lemay war im Sommer 2020 von den Wipptal Broncos aus der Alps Hockey League nach Crimmitschau gewechselt und avancierte schnell zu einem Schlüsselspieler und zum unangefochten Topscorer. In insgesamt drei Spielzeiten und 144 Pflichtspielen erzielte Lemay 62 Treffer und 83 Vorlagen. "Vielen Dank, Crimmitschau! In den letzten drei Jahren hat sich diese Organisation hervorragend um mich und meine Familie gekümmert. Wir haben auf diesem Weg einige tolle Menschen kennengelernt und werden ihnen ewig dankbar sein", erklärte Mathieu Lemay in einem Post auf seinem Instagram-Account.