Bei Eishockey-Zweitligist Crimmitschau geht der Kapitän von Bord. Patrick Pohl verlässt die Eispiraten nach insgesamt zehn Jahren im Trikot der Westsachsen. Das teilte der Verein am Mittwoch (17.05.2023) mit.

Laut Mitteilung hatte sich Crimmitschau um den Verbleib des 33-Jährigen bemüht, Pohl habe sich aber für einen Wechsel zu einem anderen Klub entschieden: "Gern hätten wir Blacky weiter im Eispiraten-Trikot gesehen, aber leider konnten wir keine Einigung finden. Zu gut war das Angebot seines neuen Clubs", wird Teammanager Ronny Bauer zitiert. Wohin Pohl wechsel, wurde noch nicht bekannt. "So ist es dann eben im Profisport, dass man auch einmal getrennte Wege gehen muss. Was uns aber bleibt, ist die gemeinsame Freundschaft", so Bauer.