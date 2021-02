In der Saison 2020/21 wird es keinen Absteiger aus der DEL2 in die Oberliga geben. Darauf haben sich die Gesellschafter der Liga verständigt. Zudem soll der Spielplan ab dem 18. Februar auf einen Zwei-Tages-Rhythmus umgestellt und der Start der Hauptrunde auf den 20. April verschoben werden. Durch diese Umstellung wird Platz für Ausweichtermine geschaffen, die bei eventuell erforderlichen Quarantäne-Maßnahmen helfen sollen, alle Spiele bis zum Ende der Hauptrunde durchführen zu können.

"Unser Fokus liegt auf der vollständigen Hauptrunde und auf Maßnahmen unsere Clubs in der aktuell schwierigen Zeit auch wirtschaftlich zu unterstützen. Mit dem einmaligen Aussetzen des Abstiegs reagieren wir auf die Abweichungen im Spielrhythmus und damit auf eine teilweise ungleiche Hauptrunde. Zudem wollen wir den DEL2-Clubs damit den sportlichen und wirtschaftlichen Druck eines Abstieges nehmen und vielmehr bereits jetzt schon an der Stabilität und den Planungen für die Saison 2021/2022 arbeiten," so DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch.