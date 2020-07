Bittere Neuigkeiten für die EXA IceFighters Leipzig. Wie der Oberligist am Mittwoch (8. Juli) bekannt gab, wurde dem Club vom DEB keine Zulassung für die kommende Saison in der Oberliga-Nord erteilt. Dem vorausgegangen war eine Prüfung der einzureichenden wirtschaftlichen Unterlagen. Auch die Hannover Indians erhielten keine Lizenz für die nächste Spielzeit.

"Die Begründungen des DEB sind, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation durch die Corona-Pandemie, nur schwer nachvollziehbar", erklärten die Leipziger in einer Pressemitteilung: "Dies ist nicht nur für die IceFighters Leipzig und die Hannover Indians ein herber Rückschlag. Nach dem freiwilligen Rückzug der Teams aus Essen und Duisburg in die Regionalliga, könnte nun das ganze Konstrukt Oberliga Nord in Gefahr sein."