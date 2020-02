Die Lausitzer Füchse haben den zweiten Heimsieg in Folge gefeiert. Gegen die Ravensburg Towerstars fiel der Erfolg mit 4:1 eindeutig aus.



Die 2.614 Zuschauer in der Eisarena mussten sich etwas gedulden, denn im ersten Drittel bekamen sie keine Tore zu sehen. Das änderte sich in Durchgang zwei innerhalb weniger Sekunden. Fabian Dietz und Luke Nogard (28.) legten mit ihren Toren ein 2:0 vor. Im Schlussdrittel ließen sich die Füchse auch nicht durch den 1:2-Anschlusstreffer von Daniel Pfaffengut aus dem Konzept bringen. Kale Kerbashian und Mychal Monteith besiegelten mit ihren Treffern (beide 49. Minute) den 4:1-Endstand.