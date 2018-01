Die Eispiraten Crimmitschau haben eine bärenstarke Leistung in Frankfurt mit drei Punkten gekrönt. Nachdem bereits nach wenigen Sekunden der Puck erstmals im eigenen Gehäuse lag, war Crimmitschau im ersten Drittel mit der Defensive beschäftigt. Danach drehten die Gäste im zweiten Drittel auf und gingen durch Tore von Allen und Walsh (29./31./39.) mit 3:1 in Führung. Im Schlussdrittel erhöhte Saarinen. Frankfurts Offensivdrang wurde nur noch mit dem 2:4 belohnt. Den Schlusspunkt setzte Saarinen, der ins leere Tor traf. Damit kratzt Crimmitschau weiter an Playoff-Rang sechs.

Die Lausitzer Füchse haben am Freitag eine 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen die Heilbronner Falken einstecken müssen. Weißwasser fand im ersten Drittel nicht in die Partie. Die Gäste markierten nach neun Minuten das 0:1. Chris Owens und Jeff Hayes sorgten jedoch im zweiten Abschnitt für die Wende. Im letzten Drittel ging es heiß her: Zunächst sorgte Helms für den 2:2-Ausgleich (49.). Kurz darauf brachte Boiarchinov die Lausitzer erneut in Front (50.), ehe sich Heilbronn mit dem 3:3 sich in die Verlängerung rettete. Dort traf Lavallee zum 3:4 für die Gäste (61.).