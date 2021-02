Lausitzer Füchse feiern Heimsieg

Die Lausitzer Füchse sind am Freitagabend (26.02.) als Sieger gegen die Löwen Frankfurt vom Eis gegangen. Lange sah es beim 4:3-Sieg in der Verlängerung so aus, als ob die Füchse gegen die Hessen die sechste Niederlage in Folge kassieren würden. Doch beim Stand von 1:3 (44.) zeigten die Füchse Moral. Jonathon Martin (46.) und Andrew Clark (54.) sorgten für den Ausgleich. In der Verlängerung wurde dann Brad Ross zum vielumjubelten Siegtorschützen. Der Sieg kam ausgerechnet gegen das neue Team des besten Füchse-Scorers Kale Kerbashian, der künftig für Frankfurt auflaufen wird. Er hatte Weißwasser am Donnerstag verlassen.

Eislöwen kontern Bad Tölz aus

Die Dresdner Eislöwen sind mit einem Sieg gegen das Spitzenteam aus Bad Tölz ins Wochenende gestartet. Die Sachsen siegten am Freitag 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Torjubel bei den Eislöwen (Archivbild). Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Gegen den Favoriten aus Bayern nutzte Dresden sein erstes Überzahlspiel zur Führung (Huard/16.). In der offenen Partie mit besseren Tölzer Chancen traf Biazais sogar zum 2:0 (20.). Noch vor der Sirene verkürzten die Löwen (20.). Bad Tölz rannte in den restlichen 40 Minuten an, doch Eislöwen-Keeper Helenius hielt seinen Kasten sauber. Dafür erhöhten Knackstedt (35.) und Huard (59.). "Ein sehr wichtiger Sieg für uns", freute sich Coach Brockmann. "Kompliment an meine Mannschaft, wir haben sehr clever und solide gespielt. Wir haben nur wenige Großchancen zugelassen und hatten einen sehr guten Riku Helenius im Tor."

Crimmitschau fegt Bad Nauheim vom Eis

Nach drei Niederlagen in Folge sind die Eispiraten Crimmitschau in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen Bad Nauheim feierten die Sachsen am Freitag einen klaren 6:2-(2:0, 2:1, 2:1)-Erfolg. Crimitschau jubelt (Archivbild). Bildrechte: imago images / Beautiful Sports

Der Tabellen-Siebte aus Crimmitschau kam gegen den Vorletzten dabei zu einem überraschend überlegenen Sieg. Crimmitschau dominierte die Partie von Beginn an - im ersten Drittel wurden zwei Powerplay zur Führung genutzt (Ewanyk, 5./ Vantuch, 10.). Im zweiten Durchgang feierte der 18-jährige Youngster Böttcher sein erstes DEL2-Tor (3:0/35.). Zum klaren Sieg trafen auch Pohl (4:0/40.), Ewanyk (5:2/54.) und Vantuch (6:2/56.).