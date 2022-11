Die Eispiraten Crimmitschau sind in der Partie des 18. Spieltags gegen die Kassel Huskies als Verlierer vom Eis gegangen. Der sächsische DEL2-Vertreter zog am Dienstag (15.11.) beim 2:3 erst in der Verlängerung den Kürzeren. Immerhin erreichte die Mannschaft von Marian Bazany durch den späten Ausgleich im dritten Drittel einen Punkt gegen den Tabellenführer. Den umjubelten Treffer zum 2:2 erzielte Filip Reisnecker in der 55. Spielminute. In der Verlängerung ging es dann ganz schnell. Tristan Keck zog direkt nach dem ersten Bully ab und traf zum 3:2. Den zweiten Eispiraten-Treffer markierte Tyler Gron in der 4. Minute.