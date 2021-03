Eishocky | DEL2 Punkte für Eispiraten, Füchse und Eislöwen

41. Spieltag

Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre Playoff-Ambitionen am Freitag untermauert. Aber auch die Lausitzer Füchse klopfen so langsam an die Endrunden-Tür an. Dresden sicherte sich immerhin einen Punkt.