Bednar ist 22 Jahre alt und wurde in Lippstadt geboren. Seine Spielerkarriere begann in der U16 des HC Plzen. 2018 spielte er für den tschechischen Zweitligisten HC Benatky nad Jizerou. In der Saison 2018/19 kam er nach Deutschland in die DEL2 zum EHC Freiburg. Nach dem Saisonende wurde er von den Tölzer Löwen verpflichtet. Kurz vor Ende der Hauptrunde wechselte er nach Kaufbeuren, wo er auch in der Saison 2020/2021 spielte. Leider konnte er aufgrund von Erkrankung und Verletzung in der letzten Saison nur 28 Spiele für die Joker absolvieren. Der Linksschütze absolvierte insgesamt 120 Spiele in der zweithöchsten deutschen Spielklasse.