Die Lausitzer Füchse haben ihre letzte Kontingentstelle mit Hunter Garlent besetzt. Das teilte der DEL2-Klub aus Weißwasser am Sonntag (04.07.2021) mit. Bisher spielte der Stürmer in nordamerikanischen Ligen. Die vergangenen zwei Jahre verbrachte der Kanadier in der ECHL. Zunächst war er bei den Florida Everblades unter Vertrag (44 Scorerpunkte in 54 Spielen), wechselte dann aber zu den Rapid City Rush (42 Punkte in 47 Spielen). Hunter (1,75 Meter groß, 78 Kilogramm schwer) bringt den Füchsen zufolge durch "seine skaterischen Fähigkeiten und sein Stickhandling sehr viel Kreativität ins Spiel".