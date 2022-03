Eishockey | DEL2 Lausitzer Füchse kassieren "Ausgleich" gegen Tölzer Löwen

Playdowns, Spiel 2

Und weg ist der schöne Vorteil! Die Lausitzer Füchse haben mit 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) gegen die Tölzer Löwen verloren. Nach dem Sieg am Mittwoch in Bad Tölz musste Weißwasser am Freitag (18.03.2022) den Ausgleich in der Playdown-Serie Best-of-Seven hinnehmen. Schon am Sonntag geht es für das Team von Füchse-Trainer Petteri Väkiparta auswärts mit Spiel drei der Serie weiter.