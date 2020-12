Die Füchse hängen weiter in der Corona-Quarantäne fest. Wie Geschäftsführer Dirk Rohrbach "Sport im Osten" bestätigte, werden auch die für den kommenden Freitag und Sonntag angesetzten Spiele gegen die Eispiraten Crimmitschau und in Kaufbeuren ausfallen. "Die Lage ist so, dass mittlerweile 80 Prozent der Spieler und Betreuer, die auswärts in Bietigheim und Bad Tölz waren, positiv auf Corona getestet wurden. Auch am vergangenen Wochenende gab es noch weitere Fälle. Heißt, alle bleiben weiterhin bis mindestens Sonntag in Quarantäne", sagte Rohrbach. Zudem hätten einige der positiv getesteten Grippe-Symptome wie Fieber gezeigt. Seit 25. November befindet sich der Zweitligist in Quarantäne.