Christof Kreutzer tritt bei den Lausitzer Füchsen in große Fußstapfen. Der 57-Jährige beerbt beim DEL2-Klub den Finnen Petteri Väkiparta , der die Mannschaft nach zweieinhalb erfolgreichen Jahren verlassen hat. Kreutzer setzte sich gegen mehrere Trainerkandidaten durch, teilten die Füchse am Freitag (31.05.2024) mit. Er wird gemeinsam mit Co-Trainer André Mücke die Geschicke leiten.

"Ich freue mich über meine neue Aufgabe bei den Lausitzer Füchsen. Es ist eine wunderbare Herausforderung, die genau zu meinem Arbeitsstil passt", sagte Kreutzer. Der gebürtige Uerdinger bestritt als Verteidiger über 400 Partien in der höchsten Deutschen Eishockeyliga (DEL) und wurde fünfmal Deutscher Meister.



Nach seiner eigenen Spielerkarriere begann er als Coach im Nachwuchs der Düsseldorfer EG, 2014 feierte er seine Cheftrainer-Premiere und in der Saison 2015/16 wurde Kreutzer zum Trainer des Jahres in der DEL gekürt. In den weiteren Jahren fungierte er zum einen als Sportdirektor sowie als Headcoach in der DEL sowie DEL2. Beim EC Bad Nauheim arbeitete er zwei Jahre, bevor er zu den Schwenninger Wild Wings wechselte. Zuletzt war Kreutzer in Doppelfunktion beim DEL-Club Augsburger Panther unter Vertrag.