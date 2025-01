Eishockey-Zweitligist Lausitzer Füchse schlägt Alarm. Wegen der Kündigung des Hallen-Mietvertrages und fehlender Umrüstung in der Halle sei die "Lizenzierung in Gefahr", wie der DEL2-Klub aus Weißwasser am Donnerstag (9. Januar 2025) in einer Pressemitteilung bekannt gab.