Im Streit um die Kostenübernahme von Umbauten in der Eissport-Arena in Weißwasser sind sich die Stadt und Eishockey-Zweitligist Lausitzer Füchse nähergekommen. In dieser Woche wurden in einer Stadtratsitzung Eckpunkte der Kompromissvereinbarung der Stadt formuliert. Auch der DEL2-Klub signalisierte Entgegenkommen.

Kostendeckel bei 775.000 Euro

Nach einem Grundsatzbeschluss der Stadt von Mittwochabend (29. Januar 2025) dürfen die Umbaukosten nicht höher liegen als 775.000 Euro liegen. Die Finanzierung der von der DEL2 geforderten Flex-Bande und Erneuerung der LED-Beleuchtung soll zudem von der Stadt übernommen werden. In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Stadt und des Klubs von Freitag heißt es, der Stadtrat habe sich mehrheitlich für "die aktive Zukunftssicherung für die Lausitzer Füchse Spielbetriebs GmbH ausgesprochen." In dem Grundsatzbeschluss von Mittwoch werde nun die Verwaltung der Stadt beauftragt, "die Planungen für die Umsetzung der durch die DEL2 geforderten Flex-Bande und die Installation der LED-Beleuchtung voranzutreiben."

OBM Dietrich: "Füchse müssen Beitrag leisten"

Katja Dietrich, Oberbürgermeisterin in Weißwasser, sagte nach der Stadtratsitzung: "Es wurde klar signalisiert, dass auch die Lausitzer Füchse einen Beitrag leisten müssen und möchten", so die SPD-Politikerin am MDR-Mikrofon.

Rohrbach: Kostenübernahme für Ausschankrechte

Wie dieser Beitrag des Eishockey-Zweitligisten aussehen könnte, skizziert Dirk Rohrbach, Geschäftsführer der Lausitzer Füchse: "Wir haben der Stadt signalisiert, dass wir die vollen Kosten der Flex-Bande mit Planung übernehmen würden", so der 52-jährige frühere Eishockeyspieler. Allerdings, so Rohrbach: "Im Gegenzug wollen wir einen Teil der Ausschankrechte für die nächsten drei Jahre zur Refinanzierung." Damit könnte ein Teil der Kosten wieder eingeholt werden. Die restlichen 150.000 Euro "würden wir über Crowdfunding wieder reinholen", so Rohrbach.

Nächster Termin: 28. Februar

In der DEL2 werden als Grundvoraussetzung für die Erteilung der Lizenz einige Umbauten in den Eishallen gefordert. Dazu zählt der Einbau einer so genannten Flex-Bande, die sich beim Aufprall verschieben lässt und Sportler damit vor Verletzungen schützen soll. Die Lausitzer Füchse hatten zuletzt Ihre Sorge um die Erteilung der Lizenz geäußert, weil dem Verein der Mietvertag für die Halle gekündigt wurde.