Die Lausitzer Füchse werden auch in die kommende Saison mit Headcoach Petteri Väkiparta gehen. Das teilte der Eishockey-Zweitligist am Mittwoch (19.04.2023) mit. Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach begründete die Vertragsverlängerung: "Er kam 2022 im Januar zu uns und hat mit der Mannschaft den Klassenerhalt geschafft. In dieser Saison hat er die Mannschaft in die Play-Offs geführt und mit der Mannschaft attraktives Eishockey gezeigt. Wir waren gut strukturiert, was uns auch stark gemacht hat und wir sind zu Recht in die Play-Offs eingezogen. Das hat uns ermutigt, mit ihm weiterzuarbeiten."