Eishockey-Zweitligist Lausitzer Füchse hat für die Finanzierung der Flexbande 52.000 der benötigten 100.000 Euro gesammelt. Das gab der DEL2-Klub aus Weißwasser am Mittwoch bekannt. Die Lizenzierung für die neue Saison ist an eine Flexbande und eine LED-Beleuchtung in der Eissport-Arena gekoppelt. Diese flexible Bande kann Kollisionen von Spieler besser abfedern und senkt so die Verletzungsgefahr. Ein Teil der Spendensumme soll in den U17-Nachwuchs fließen, der in die Top Division des deutschen Nachwuchses aufgestiegen ist.