Bei den Lausitzer Füchsen kommt Bewegung in den Kader für die kommende Saison. Wie die Weißwasseraner am Freitag (13. Mai) bekanntgaben, wurde der Vertrag mit Tim Detig um ein weiteres Jahr verlängert. Der 20-jährige Angreifer kam 2020 von den Jungadlern Mannheim nach Weißwasser und steht seitdem im Kader des DEL2-Klubs.

In den letzten zwei Jahren konnte sich der Youngster stetig steigern und brachte sich so für eine Vertragsverlängerung ins Gespräch. Er kam bisher auf 77 Einsätze für die Füchse und stand zweimal für die U23 des ESW auf dem Eis. Er trug sich bisher fünf Mal als Torschütze ein und gab sechs Torvorlagen.

Zudem können die Füchse zwei Neuverpflichtungen vermelden. Zum einen ist es Louis Anders, der in der vergangenen Spielzeit für die Black Dragons Erfurt in der Oberliga stürmte. In 50 Spielen punktete er mit 17 Toren und neun Vorlagen. Zuvor sammelte der 21- jährige Rechtsschütze bereits in Nachwuchsligen in Kanada und den USA Erfahrungen. 2021 kehrte er nach Deutschland zurück und spielte beim SC Riessersee.