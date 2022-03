Eishockey | DEL2 Weißwasser ballert sich zum Klassenerhalt

Playdowns, Spiel 5

Die Lausitzer Füchse haben den vorzeitigen Klassenerhalt in der DEL2 perfekt gemacht. Im fünften Spiel der Serie "Best of Seven" feierte Weißwasser ein 10:1-Torfestival bei den Tölzer Löwen und holte den nötigen vierten Sieg.