26 Torschüsse gaben die Füchse vor 914 Zuschauern ab, doch keiner fand den Weg ins Tor von Tigers-Goalie Timo Herden. Auf der anderen Seite trafen Frédérik Cabana und Ville Järveläinen im Mitteldrittel sowie Christian Kretschmann in der Schlussminute für die Gastgeber.

Für die Füchse geht es auf dem Weg in die Playdowns am Dienstag mit einem Heimspiel gegen Kassel weiter. Bayreuth empfängt am Montag die Wölfe Freiburg.