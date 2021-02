Hauptgesellschafter René Reinert und Geschäftsführer Dirk Rohrbach sagten in einem gemeinsamen Statement: "Wir erhoffen uns durch den Wechsel neue Impulse für die Mannschaft und damit verbunden eine deutliche Leistungssteigerung. Wir glauben, unser Team hat sich in den letzten Wochen unter Wert verkauft und kann viel besseres Eishockey spielen. Dazu ist aber Selbstvertrauen und eine stetige Weiterentwicklung wichtig. Wenn das Team es schafft, sein volles Potenzial auszuschöpfen, können wir auch kurzfristig wieder in die Erfolgsspur zurückkehren."

"Wir alle spüren den Druck – auch ich. Und natürlich stehe ich in der Verantwortung, aber nicht auf dem Eis", hatte Neilson nach der Niederlage am Sonntag wohl bereits seine Beurlaubung geahnt. Seit August 2018 stand er an der Bande bei den Füchsen, führte den Verein gleich in der ersten Saison in die Playoffs, wurde von der DEL zum Trainer des Jahres gekürt. In der zweiten Spielzeit reichte es dann nur zum elften Platz. Dennoch war der Vertrag mit dem heute 44-Jährigen um ein weiteres Jahr verlängert worden.