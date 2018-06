Eishockey-Zweitligist Lausitzer Füchse und der deutsche Vizemeister Eisbären Berlin haben ihre seit 2016 bestehende Kooperation um drei Jahre verlängert. Das verkündeten beide Vereine am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Freizeitpark "Tropical Islands". Die Zusammenarbeit soll in den kommenden Jahren intensiviert werden.

"Wir haben einen Weg gefunden, von dem beide Mannschaften auf dem Eis und außerhalb profitieren können", sagte Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee. Vorbild sei die Partnerschaft zwischen dem NHL-Team Los Angeles Kings und dessen Farmteam Ontario Reign. "So etwas wollen wir mit Weißwasser in Deutschland aufbauen", sagte Lee. Geplant ist nicht nur eine engere Zusammenarbeit im sportlichen Bereich, sondern beispielsweise auch im Marketing.

Man wolle "die Entwicklung von talentierten Nachwuchsspielern auf die nächste Stufe heben“, so Lee. „Die letzten zwei Jahre waren ein guter Anfang, aber wir haben gesehen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, unsere Zusammenarbeit zu verbessern.“ "Alle Personalentscheidungen im sportlichen Bereich werden zukünftig bei den Lausitzer Füchsen gemeinsam von Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach und Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer getroffen", erläuterte der Hauptgesellschafter der Füchse, René Reinert. „Wir werden durch diesen Schritt von der großen Fachkenntnis und dem Netzwerk der Eisbären Berlin profitieren.“ Die sportliche Abstimmung wird zwischen Füchse-Chefcoach Robert Hoffmann, Co-Trainer Chris Straube und Eisbären-Co-Trainer Steffen Ziesche stattfinden. Eine wöchentliche Telefonkonferenz und monatliche Treffen werden den Austausch zwischen den Kooperationspartnern intensivieren.

Im Vordergrund steht für die Eisbären weiterhin die Ausbildung des eigenen Nachwuchses. Mit Förderlizenzen können Berliner Jungprofis beim Partnerklub aus Weißwasser Spielpraxis in der DEL2 sammeln. So kamen dort zuletzt Maximilian Franzreb, Maximilian Adam, Vincent Hessler und Charlie Jahnke zum Einsatz, wenn sie bei den Eisbären nicht benötigt wurden. Auch der neu verpflichtete Stürmer Thomas Reichel (19) soll künftig bei den Füchsen zum Einsatz kommen. Das Vorbild für die Zusammenarbeit kommt aus den USA: Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer berichtete: „Wir haben uns ganz genau angeschaut, wie eng die Los Angeles Kings mit ihrem Farmteam Ontario Reign zusammenarbeiten, das ist unser Vorbild! Natürlich sollen beide Teams neben der Ausbildung von Spielern auch in ihren jeweiligen Ligen erfolgreiches Eishockey spielen."