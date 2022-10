Füchse-Headcoach Petteri Väkiparta kennt Ville Kolppanen seit dessen Jugend: "Ville spielte in der U16 von Tappara Tampere, als ich dort ein Nachwuchsleiter war. Er ist ein erfahrener Torwart, der in verschiedenen Ländern gespielt und verschiedene Kulturen kennengelernt hat. Er hat drei Jahre in einer der höchsten Ligen in Europa gespielt. Er ist mental stark, sorgt für gute Stimmung in der Kabine und bringt eine gute Arbeitseinstellung mit." Ville Kolppanen und Kristian Hufsky, der in den vergangenen Spielen eine starke Leistung abrief, bilden von nun an das zukünftige Torhüterduo.