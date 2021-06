Der 36-Jährige stand zuletzt für DEL-Klub Iserlohn Roosters auf dem Eis. Für Iserlohn und Berlin absolvierte er insgesamt 939 DEL-Spiele. In Weißwasser soll der gelernte Abwehrspieler und Linksschütze der jungen Füchse-Mannschaft "die nötige Stabilität und Sicherheit in der Defensive und im Umkehrspiel" geben, wie es in der Pressemitteilung heißt.



"Jens möchte sich bei uns noch einmal beweisen, deshalb sind wir uns in den Gesprächen schnell einig geworden", wird Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach in der Mitteilung zitiert. Baxmann sagt: "Während meiner Überlegungen was ich in Zukunft machen werde, kam Dirk auf mich zu und hat sich sehr um mich bemüht. Die Idee, für den traditionsreichen Eishockeystandort Weißwasser aufs Eis zu gehen hat mich dann von Tag zu Tag mehr begeistert."