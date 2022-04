Die Lausitzer Füchse haben Verteidiger Dominik Bohac zurück nach Weißwasser geholt. Das teilte der Eishockey-Zweitligist am Freitag (22.04.2022) mit.

Der 32-Jährige kommt von DEL2-Absteiger Tölzer Löwen. In Weißwasser spielte der Tscheche bereits zwischen 2015 und 2017 und schaffte es 2017 mit den Füchsen in die Playoffs. In 97 Partien trug er das blau-gelbe Trikot der Lausitzer.