Zurzeit basteln die Eispiraten am neuen Team, mit der Verpflichtung des kanadischen Trainers Mario Richer gibt es bereits Planungssicherheit. Aber auch im Kader tut sich etwas. Am Donnerstag (14. August) gaben die Crimmitschauer die Vertragsverlängerung mit Lukas Vantuch bekannt. Der Angreifer, welcher 2019 an die Pleiße wechselte, wird nunmehr bis 2021 das Trikot der Westsachsen überstreifen. In der abgebrochenen Spielzeit absolvierte der Tscheche 32 Partien für die Eispiraten, in denen ihm vier Treffer und elf Assists gelangen.