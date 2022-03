Mäkitalo war in der Saison 2021/2022 aus der zweiten finnischen Liga vom Club Ketterä nach Weißwasser gekommen. Er konnte sich im Saisonverlauf immer weiter steigern und wurde zu einem wichtigen Garanten für den Klassenerhalt. In 56 Spielen sammelte der 23-jährige Linksschütze insgesamt 50 Scorerpunkte. 22 Tore und 28 Vorlagen stehen nach dieser Spielzeit in seiner Statistik. Die Lausitzer Füchse besaßen bis Saisonende eine Option zur Vertragsverlängerung, die nun gezogen wurde.