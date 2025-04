Auch wenn Goalie aus den Birken, der wegen seiner Leistungen gegen Ravensburg zum besten Spieler der Finalserie gewählt wurde, schon ganz konkrete Pläne hat. Der 40-Jährige, der 2018 mit der deutschen Nationalmannschaft Silber bei den Olympischen Spielen in Südkorea gewann und einer der wenigen Spieler ist, der in den drei höchsten deutschen Spielklassen Meister wurde, wird die Eislöwen mit dem Meisterstück verlassen.

"Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr stolz auf unser Team", sagte er nach der Pokalübergabe, schloss aber eine persönliche Rückkehr in der DEL kategorisch aus. "Ich bin nicht mehr der Jüngste und will Spaß am Spiel haben. Ich muss keinem etwas beweisen", erklärte er noch einmal seine Ambitionen für den Wechsel nach Dresden, und fügte an: "Ich werde nicht mit hochgehen." Darüber habe er die Verantwortlichen im Vorfeld informiert und werde sich auch nicht umstimmen lassen.