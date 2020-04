Zuletzt arbeitete Richer für vier Jahre bei Amiens in der League Magnus, der höchsten französischen Eishockeyliga. Dort konnte er in den vergangenen beiden Jahren zwei Mal den French Cup gewinnen und wurde zudem einmal zum Coach des Jahres (2018) ausgezeichnet.

Begonnen hatte der ehemalige Torjäger seine Trainerlaufbahn in sämtlichen nordamerikanischen Juniorenligen und arbeitete danach zudem im Trainerstab der kanadischen Spengler Cup-Auswahl. 2009 zog es Richer dann als Coach erstmals nach Europa. Nach zwei erfolgreichen Jahren bei der zweiten Mannschaft des EC Salzburg, arbeitete der in Thurso, Québec geborene Eishockeylehrer drei Jahre für die Graz 99ers in der EBEL, später dann beim HC Pustertal in der ersten italienischen Liga. Dort wurde er 2015 italienischer Supercup-Champion.