Die Eispiraten Crimmitschau haben das Sachsenderby bei den Lausitzer Füchsen mit 4:3 nach Verlängerung gewonnen. Nach einem torlosen ersten Drittel brachte André Schietzold die Eispiraten vor 2.979 Zuschauern in Führung (32.). Nur eine Minute später erhöhte Brock Maschmeyer auf 2:0. Nach dem Anschlusstor von Roope Ranta (34.) stellte Ossi Saarinen den alten Abstand wieder her - 3:1 für Crimmitschau (38.). Dank der Treffer von Feodor Boiarchinov (50.) und Vincent Hessler (56.) glich Weißwasser aus. Füchse-Goalie Maximilian Franzreb rettete sein Team in die Overtime. In der Verlängerung parierte Eispiraten-Goalie Brett Kilar einen Penalty. Schietzold sorgte mit seinem zweiten Tor für die Entscheidung.