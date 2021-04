"Ich freue mich sehr, dass zwei Lausitzer wieder bei den Füchsen spielen werden. Nach der durchwachsenen Saison ohne Zuschauer wollten wir mit der Verpflichtung von Steve und Toni ein Zeichen auch an unsere Fans setzen. Einheimische Spieler stärken das Lokalkolorit und erleichtern die Identifizierung mit der Mannschaft", erklärte Geschäftsführer Dirk Rohrbach in einer Pressemitteilung.

Hanusch, dessen Vater Torsten selbst Füchse-Spieler (588 Spiele) war und nun den Nachwuchs beim ESW betreut, durchlief zu Beginn seiner Karriere zunächst die Nachwuchsmannschaften in Weißwasser. 2012 führte ihn sein Weg nach Krefeld, wo er für die Pinguine in der DEL 179 Spiele absolvierte. Nach einem kurzen Engagement bei den Kassel Huskies folgte 2017 die Verpflichtung bei den Dresdner Eislöwen, wo er bis jetzt spielte. Insgesamt kann der 30-jährige Rechtsschütze auf 389 Spiele in der DEL2 zurückblicken und "soll mit seiner Erfahrung auch die jungen Spieler inspirieren und unterstützen."

Gleiches gilt für Toni Ritter. Bereits 2008/09 sammelte er erste DEL2-Erfahrungen als Förderlizenzspieler bei den Heilbronner Falken. Später lief er in der DEL für die Adler Mannheim auf, ehe Einsätze bei den DEL-Clubs Krefeld, Iserlohn, München und Schwenningen folgten. Während seiner drei Jahre in München wurde er 2013/14 in die deutsche Nationalmannschaft berufen und absolvierte drei Spiele. Seit 2019 lief er für die Dresdner Eislöwen auf und brachte es in 99 Spielen auf 27 Tore und 48 Vorlagen für die Landeshauptstädter. "Mit Toni soll nicht nur mehr Torgefahr ins Füchse-Spiel kommen, sondern auch bei den SpecialTeams mehr Kontinuität und Erfolg", freut man sich in Weißwasser auf den Neuzugang.