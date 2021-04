Der 25-Jährige trug in den vergangenen beiden Spielzeiten das Trikot des sächsischen Rivalen und kam in 98 Spielen für Weißwasser auf 17 Tore und 45 Vorlagen. Der gebürtige Tscheche besitzt einen deutschen Pass und soll die Eislöwen auf der Centerposition verstärken. Bevor er 2019 zu den Füchsen wechselte, spielte Andres, der bei Slavia Prag ausgebildet wurde, unter anderem in seiner Heimat Tschechien sowie in Finnland und Frankreich.

"Nach zwei Jahren in Weißwasser möchte ich etwas Neues machen", sagte Andres, der sich auf "die Eislöwenfans freut und mit der Mannschaft erfolgreiches Eishockey spielen will". Bei den Eislöwen ist man voller Vorfreude: "Wir sind überzeugt, dass Tomas unser Offensivspiel beleben und auch in der eigenen Zone stabil agieren wird. Wie Vladislav Filin ist er im perfekten Eishockeyalter, kann als Mittel- und Außenstürmer eingesetzt werden und wird in den nächsten beiden Spielzeiten ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein", so Sportdirektor Matthias Roos in einer Pressemitteilung.