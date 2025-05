Das sind echte Transferhammer, die die Dresdner Eislöwen da präsentieren. Wie der Verein am Montag (19. Mai 2025) publik machte, wird der ehemalige NHL-Spieler Justin Braun die Sachsen in ihrer Premierensaison in der DEL unterstützen. Nach SPORT-IM-OSTEN-Informationen holen die Eislöwen zudem Top-Goalie Julius Hudacek von den Kölner Haien und basteln zusätzlich noch am Transfer von Sparta-Prag-Kapitän Miroslav Forman.

Braun will Eislöwen helfen, "auf dem nächsten Level zu bestehen"

Mit Braun ist den Dresdner ein erster Tranfercoup gelungen. Der 38-Jahre alte NHL-Veteran unterschreibt zunächst für ein Jahr. In 13 Jahren in der besten Liga der Welt sammelte der Verteidiger 961 Einsätze für die San Jose Sharks, Philadelphia Flyers und New York Rangers. Zuletzt war er zwei Jahre bei den Straubing Tigers aktiv.

Braun selbst erklärte seinen Wechsel: "Ich freue mich auf die Möglichkeit für die Dresdner Eislöwen in der PENNY DEL zu spielen. Die spannenden Spiele im Finale gegen Ravensburg hatte ich bereits verfolgt. Der Unterschied zwischen den Ligen ist groß. Es sind jedoch bereits talentierte Spieler im Aufstiegsteam, die auch auf dem nächsten Level bestehen können. Dabei will ich der Mannschaft helfen"

Goalie und Tschechen-Star im Anflug