Reisnecker verlässt Eispiraten in Richtung DEL

Die Eispiraten Crimmitschau werden zukünftig nicht mehr auf die Dienste von Filip Reisnecker bauen können. Der 21-jährige Angreifer schließt sich zur kommenden Spielzeit 2023/24 einem Club aus der DEL an und wagt nach zwei Jahren in Westsachsen somit erneut den Sprung ins deutsche Eishockey-Oberhaus. Der Deutsch-Tscheche, welcher am 12. Dezember 2001 in Prag geboren wurde, kam zu Beginn der Saison 2020/21 erstmals nach Crimmitschau. Filip Reisnecker (r.) strahlte viel Gefahr vor den gegnerischen Toren aus - hier in Kaufbeuren Bildrechte: IMAGO / Nordphoto

Zunächst spielte der Stürmer mit der Trikotnummer 9 per Förderlizenz für die Eispiraten und wechselte später fest von den Fischtown Pinguins an die Waldstraße. In den vergangenen beiden Spielzeiten erzielte der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler für die Westsachsen je 29 Tore und Vorlagen in 97 DEL2- Partien.

„Filip ist ein positives Beispiel dafür, dass manchmal ein Schritt zurück am Ende zwei Schritte nach vorn sein können. Wir wünschten uns, dass auch andere Spieler diesen Weg folgen und am Ende eine Win-Win-Situation für beide Partner Sinn macht. Filip wünschen wir alles erdenklich Gute und hoffen, dass er den Sprung in die DEL meistern kann“, sagt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten Crimmitschau.

Eislöwen verlängern mit einem der "wichtigsten Spieler"

David Suvanto hat seinen Vertrag bei den Dresdner Eislöwen um zwei weitere Spielzeiten verlängert. Vor zwei Jahren wechselte der Verteidiger aus Frankfurt nach Dresden und hat mittlerweile 179 Spiele (Hauptrunde und Playoffs) in der DEL2 bestritten. Dabei hat er 37 Tore erzielt, 76 Vorlagen gegeben und einen Wert von +52 in der Plus-Minus-Statistik vorzuweisen. Im Eislöwen-Trikot kommt der Schwede in insgesamt 108 Spielen in Hauptrunde und Playoffs auf 31 Tore und 44 Vorlagen. David Suvanto (l.) wird auch im nächsten Jahr die Defensive der Eislöwen stabilisieren Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

„David zählt, defensiv wie offensiv, zu unseren wichtigsten Spielern und ist auf und neben dem Eis ein Vorbild für seine Teamkollegen. Dass wir uns auf eine Zusammenarbeit für die nächsten zwei Jahre einigen konnten, bringt entsprechend Kontinuität und Stabilität in unsere Defensivabteilung," sagte Sportdirektor Matthias Roos.