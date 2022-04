Die Lausitzer Füchse haben im Eishockey-Unterhaus den Klassenerhalt geschafft, was kein unwesentlicher Verdienst von Petteri Väkiparta ist. Wie die Weißwasseraner am Freitag (8. April) bekanntgaben, bleibt der Headcoach dem DEL2-Klub erhalten und unterschrieb einen Einjahresvertrag.

Der 44-Jährige jährige Trainer kam kurz nach dem Jahreswechsel nach Weißwasser und übernahm die Mannschaft von Chris Straube. Von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet, brachte der Finne mit seiner ruhigen und ausgeglichenen Art wieder Selbstbewusstsein und -vertrauen in eine teilweise glücklos agierende Mannschaft. Im Vordergrund seiner Arbeit stand der Klassenerhalt, der letztlich überzeugend erreicht wurde.

Väkiparta fühlt sich in Weißwasser sehr wohl: "Mein Gefühl sagt mir, dass wir hier zusammen etwas aufbauen und weiterentwickeln können. Jetzt müssen wir gut arbeiten, sodass wir nach dem Sommer bereit für die Saison sind.“ Rückenwind gibt es von Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach: "Petteri hat nach schwierigen Wochen mit seiner fachlichen, ruhigen und überzeugenden Art den Klassenerhalt geschafft. Das zählt. Er hat mehr Struktur in unser Spiel gebracht und mit seiner akribisch-positiven Ausstrahlung gezeigt, dass wir uns mit ihm in der neuen Saison steigern können."