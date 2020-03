Eishockey | DEL2 Pre-Playoffs: Dresdner Eislöwen fordern Bad Nauheim

Hauptinhalt

Pre-Playoffs

Die Dresdner Eislöwen haben es als einziges sächsisches DEL2-Team in die Pre-Playoffs geschafft. Dort tritt der Tabellenzehnte der Hauptrunde gegen den Siebten EC Bad Nauheim an. Die Lausitzer Füchse und die Eispiraten Crimmitschau spielen ab dem 13. März in den Playdowns. Weißwasser bekommt es in der Serie "Best-of-seven" mit Landshut zu tun, Crimmitschau misst sich mit den Bayreuth Tigers. Es geht um den sportlichen Klassenerhalt.