In der DEL2 hieß es am Freitag Bad Nauheim gegen Dresdner Eislöwen – Siebter gegen Zehnter. Die Sachsen, die drei der vier bisherigen Aufeinandertreffen in dieser Saison gewannen, präsentierten sich im ersten Drittel selbstbewusst. René Kramer (12.) und Nick Huard (18.) stellten mit ihren Treffern die Weichen auf Sieg, nachdem sich die Bad Nauheimer durch vier kleine Strafen selbst geschwächt hatten.