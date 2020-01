Musikalisch soll es am Sonnabend eine Hommage an den im Oktober verstorbenen Karel Gott geben. "Er war für die Umsetzung des Events unser erster Ansprechpartner", erklärt Eva Wagner, die Geschäftsführerin der Eislöwen Event GmbH, die Open Air organisiert. Nun wird das sächsische DJ-Duo Stereoact zwei Klassiker des tschechischen Sängers (Biene Maja/Fang das Licht) neu arrangieren. Für die Eishockey-Duelle im Fußballstadion musste ein 30 mal 60 Meter großes Rasenstück ausgestochen werden. Darauf kamen 300 Kubikmeter Erde/Kies-Gemisch, eine Folie und schließlich 117.000 Meter dünne Schläuche für die Kühlung. Und nach dem Open Air am 4. Januar können die Dresdner und Gäste die Eisfläche noch knapp eine weitere Woche zum Eislaufen nutzen, am 6. Januar ist für den Abend eine Eisdisco geplant.

Die Maskottchen der vier Vereine sind schon heiß auf das Hockey Open Air. Bildrechte: imago images / Arvid Müller

Für die beiden Eishockey-Spiele werden rund 32.000 Zuschauer erwartet - ähnlich wie vor vier Jahren. Ein Rekord wird das aber nicht. Beim DEL Wintergame 2013 zwischen der Nürnberg Ice Tigers und den Eisbären Berlin kamen 50.000 Zuschauer ins Nürnberger Stadion und damit bisher in die meisten bei einem Freiluftspiel in Europa. Den Weltrekord hat aktuell noch die als "The Big Chill at the Big House" bekannt gewordene Partie zwischen der University of Michigan und der Michigan State University im Jahr 2010 inne. Damals kamen in das Michigan Stadium in Ann Arbor 104.173 Zuschauer.